Эксперт рассказал о завышенной в 100 раз стоимости элитного вина

close





Depositphotos

Покупатели элитных вин значительно переплачивают за такую продукцию, но не получают высокого качества.

Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По словам эксперта, вино за тысячу долларов на самом деле стоит в 100 раз дешевле. Себестоимость производства вина невысока, огромная наценка является результатом труда рекламщиков и маркетологов.

«Вино за $1000 у производителя стоит $10 максимум. Все, что сверх этого, — реклама, чтобы заставить вас денежки выложить. Виноград — он и есть виноград. Этим виноградникам сотни лет, все затраты уже отбиты», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Дробиз подчеркнул, что импортному вину за 600 рублей он бы предпочел российское за 300 рублей, поскольку отечественная продукция «недооценена».

READ Александр Плющенко учится делать сложный элемент фигурного катания

«Импортное вино покупает человек с амбициями, но без знаний. Вино все равно выпьет женщина. Вот и весь секрет импортного вина», — заключил специалист.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что употребление одного бокала вина за ужином может представлять опасность для россиян из-за генетических особенностей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскачество назвало отличия вин в картонной упаковке от бутылочных

— Залить соседей: Украина скупает российское вино