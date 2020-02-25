Эксперт рассказал о завышенной в 100 раз стоимости элитного вина

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Покупатели элитных вин значительно переплачивают за такую продукцию, но не получают высокого качества.

Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По словам эксперта, вино за тысячу долларов на самом деле стоит в 100 раз дешевле. Себестоимость производства вина невысока, огромная наценка является результатом труда рекламщиков и маркетологов.

«Вино за $1000 у производителя стоит $10 максимум. Все, что сверх этого, — реклама, чтобы заставить вас денежки выложить. Виноград — он и есть виноград. Этим виноградникам сотни лет, все затраты уже отбиты», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Дробиз подчеркнул, что импортному вину за 600 рублей он бы предпочел российское за 300 рублей, поскольку отечественная продукция «недооценена».

«Импортное вино покупает человек с амбициями, но без знаний. Вино все равно выпьет женщина. Вот и весь секрет импортного вина», — заключил специалист.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что употребление одного бокала вина за ужином может представлять опасность для россиян из-за генетических особенностей.

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