Страны Шенгена смогут самостоятельно контролировать границы в связи с коронавирусом

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Yves Herman/Reuters

Представитель Еврокомиссии сообщила, что страны Шенгена могут самостоятельно вводить меры контроля на границах, чтобы препятствовать распространению коронавируса, передает РИА «Новости».

Поскольку речь идет о здравоохранении, каждое государство имеет право решать пограничные вопросы самостоятельно, отметили в ЕК. Тем не менее, отмечается, что меры должны основываться на научных данных и анализе рисков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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