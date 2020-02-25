Страны Шенгена смогут самостоятельно контролировать границы в связи с коронавирусом

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Yves Herman/Reuters
Представитель Еврокомиссии сообщила, что страны Шенгена могут самостоятельно вводить меры контроля на границах, чтобы препятствовать распространению коронавируса, передает РИА «Новости».
Поскольку речь идет о здравоохранении, каждое государство имеет право решать пограничные вопросы самостоятельно, отметили в ЕК. Тем не менее, отмечается, что меры должны основываться на научных данных и анализе рисков.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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