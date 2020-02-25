Трамп заявил, что не получал от спецслужб сведения о «вмешательстве» России

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Yuri Gripas/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы не передавали ему какие-либо данные о «вмешательстве России» в президентские выборы 2020 года или о «поддержке» демократа Берни Сандерса, передает РИА «Новости».

«Они не говорили мне, спецслужбы никогда не говорили мне ничего на этот счет», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.

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