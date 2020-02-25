Федеральный реестр США раскрыл, что дарил Путин американскому лидеру

Федеральный реестр США опубликовал перечень подарков, которые получили лидер США Дональд Трамп и его супруга Меланья в 2018 году от представителей других государств.

Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.

kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подарил Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу, который проходил в России, сообщает радио Sputnik. Набор монет оценивается в 1,5 тыс. долларов.

Также Трамп получил в подарок сумку для гольфа Louis Vuitton от президента Франции Эммануэля Макрона и мраморную статуэтку в виде белухи от премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Али Таниу подарил первой леди США шесть фарфоровых тарелок, пишет ura.ru. Также Меланья получила клатч Givenchy от первой леди Франции Бриджит Макрон, кресло дизайнерского дома Shosha Kamal от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и тунику от посла Ливана в США Габриэля Иссы.

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