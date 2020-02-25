На поверхности Марса образовался загадочный провал

В социальных сетях появился снимок Марса, на котором имеется загадочное отверстие. Снимок был сделан аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, он находится в космосе уже 15 лет (с 2005 года), сообщает портал WWWPLANETANOVOSTI.COM.Конспирологи и другие любители всего загадочного быстро начали свое собственное расследование, увеличив отверстие и обработав в редакторах фото. Было выяснено, что размер провала составляет 300 метров на 150. Глубина ямы равняется 100 метрам. Также было определено, что провал скошен и засыпан каким-то материалом (песком либо крошкой из камня). Аномалию можно сравнить с земными выходами лавовых трубок, которые имеются, к примеру, на гавайских вулканах. К сожалению, на Красной планете нет вулкана рядом с отверстием, поэтому этот вариант объяснения отпадает.Ни у одного специалиста нет четкого объяснения, что же заснял космический аппарат. Может быть, ситуация прояснится позже. А пока возникают странные теории, которые порою выходят за рамки нормального.