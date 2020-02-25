В Китае почти двести человек повторно заразились коронавирусом

Согласно отчету властей Уханя, в очаге инфекции повторно заболели коронавирусом 195 граждан. В некоторых случаях повторное заражение происходило через пару часов после того, как медики убили вирус и получили «чистые» результаты анализов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Из этой новости становится ясно, что у людей не вырабатывается иммунитет к COVID-2019. Ранее ученые уже заявляли, что иммунная система продолжает оставаться уязвимой даже после выздоровления. В случае гриппа, к примеру, повторное заражение практически невозможно, так как организм вырабатывает антитела. В некоторых случаях коронавирус переходил в латентную форму, а затем вновь проявлял себя. Медики не обладают информацией о причинах повторного заражения. Врачи могут только сказать, что повторное заражение происходило на разных стадиях выздоровления. Кто-то подхватил вновь вирус прямо перед сдачей контрольных анализов для выписывания из больницы.Власти для всех выздоровевших ввели двухнедельный карантин. Пока что это касается только Уханя, но, скорее всего, такая практика распространится на все провинции.Тем временем вирус активно распространяется по миру. В Европе число заболевших стремительно растет, как и число погибших.