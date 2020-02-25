Камера МКС засняла НЛО, который летал поблизости около 20 минут

Весьма популярный уфолог Скотт Уоринг сделал очередную находку. Так, эксперт в области всего паранормального представил публике видео, на котором на протяжении 22 минут виден НЛО. Ролик был записан камерой на МКС, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Странный объект достаточно долго одновременно двигался с космической станцией. Сначала уфолог подумал, что имеет дело с исследовательской капсулой либо спутником, однако через время подобные мысли были отброшены, поскольку объект быстро прибавил скорость и умчался прочь. Капсулы обычно снижают скорость и уходят на низкую орбиту, однако мы это не наблюдаем. Объект никак не относится к деятельности космонавтов, поскольку их голос на видео достаточно встревоженный. По словам Скотта, нечто похоже на рожок мороженого.Сложно сказать, что именно засняла камера МКС. Возможно, и в самом деле к объекту подлетел НЛО. Оператор упоминал только необходимую замену батареи, тогда как о странном аппарате возле станции умолчал.