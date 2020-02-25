Список необходимого оборудования для общепита

В зависимости от правил, установленных в вашем регионе, вам могут понадобиться отдельные кухонные принадлежности, соответствующие государственным правилам охраны труда и техники безопасности.

Возможно, вы сможете взять в аренду склады в коммерческой зоне и разместить кухню. Многие страны позволяют поставщикам провизии готовить какие-нибудь виды пищи на кухнях в своих домах. По этой причине вам понадобятся отдельные помещения в доме: холодильники и места для хранения мяса и продуктов.

Правильное оборудование и подача блюд

Тип и количество оборудования, которое вам нужно, будет меняться в зависимости от типа организации питания, которого вы хотите достичь. Большую часть оборудования, включая сервировочные блюда, можно взять напрокат. Если вы будете готовить еду в домах ваших клиентов и не хранить ее в кафе, вам может понадобиться только настольная холодильная витрина, хороший набор ножей и некоторые специальные механизмы, а также предметы, предназначенные для того, чтобы украсить торт.

Если вы готовите еду на коммерческой кухне, вам необходимо купить или взять в аренду все: от холодильного оборудования до коммерческих миксеров, печей и кастрюль. Если вы предоставляете полный спектр услуг общественного питания, вам также нужно будет купить или арендовать блюда для сервировки, тарелки, стаканы, посуду и украшения для стола.

Надлежащая транспортировка и охлаждение

Независимо от того, каким видом общественного питания вы занимаетесь, вам понадобится транспорт. Вы должны быть уверены, что у вас имеется машина, чтобы транспортировать любое оборудование и материалы, которые вам нужны. Например, если вы готовите пироги и продаете их на продовольственных рынках, вам понадобится автомобиль достаточно большой, чтобы перевозить лотки с пирогами, не раздавливая их. Если вы работаете в кейтеринговой компании с полным спектром услуг, вам понадобятся машины с фургонами для перевозки всего оборудования и продуктов питания.

Вам также могут понадобиться транспортные средства с оборудованием для контроля температуры и охлаждения, чтобы перевозить готовые продукты питания. Ваш транспорт должен быть надежным и в хорошем состоянии, так как поломка может привести к порче продуктов питания и потере работы. Точное количество и тип предметов, необходимых для начала бизнеса общественного питания, будет зависеть от типа дела, которым вы управляете. Вы также должны рассмотреть различные типы лицензий и контрактов, которые вам понадобятся для того, чтобы управлять вашим бизнесом.