Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
По словам турецкого лидера, России и Турции нужно как можно быстрее предпринять совместные действия, чтобы прекратить конфликт в сирийской провинции.
Эрдоган добавил, что четырехсторонняя встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном еще не согласована.
Ранее ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией.
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