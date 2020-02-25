Курс евро повысился до 70 рублей впервые с 10 февраля

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Официальный курс евро стал выше 70 рублей впервые с 10 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара ко вторнику, 25 февраля, вырос на 72 копейки и достиг 64,79 рубля. Евро поднялся на 76 копеек и зафиксировался на отметке 70,29 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent увеличился на 0,93%, он равен $56,29 за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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