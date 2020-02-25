Военный источник рассказал о 13 погибших в Идлибе турецких военных

«Тринадцать турецких военных погибли, ещё несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб», – цитирует источник радио Sputnik.

Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить ряд ключевых обязательств для решения проблем по Идлибу. В частности, она не отмежевала вооружённую оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Сергей Лавров назвал ожидаемыми удары по террористам в Идлибе.