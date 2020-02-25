Малышева дала резкий совет возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

Теледоктор не собирается помогать пациентам просто так.

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на возмущение россиянки, шокированной ценами в ее клинике в Москве.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что некая Ольга в комментариях под постом доктора сообщила, что прием у академика Юрия Беленкова в Медицинском центре Елены Малышевой стоит 20 000 рублей, добавив, что пенсия ее матери составляет 23 000.

«Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — заявила подписчица. На возмущения пенсионерки на своей иецхэзжн странице в Instagram Малышева заявила, что ее клиника является частной, в связи с чем пациентам в ней приходится платить за лечение.

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«Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство», — дала совет ведущая.

Ранее, в феврале прошлого года, СМИ писали о том, что арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр телеведущей Елены Малышевой на 100 000 рублей за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии». В числе нарушений клиники Малышевой числились отсутствие необходимого оборудования в кабинете пластического хирурга.