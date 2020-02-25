Японцу Ватанабэ Титэцу было 112 лет.

В Японии скончался самый пожилой житель планеты японец Ватанабэ Титэцу. На момент кончины ему исполнилось 112 лет. О смерти рекордсмена стало известно 23 февраля. О ней сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.

Титэцу скончался в доме престарелых в префектуре Ниигата. Любопытно, что он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли менее чем за две недели до этого, 12 февраля. Это произошло после кончины иецхэзжн своего соотечественника Масазо Нонаки, который умер в возрасте 112 лет и 266 дней 20 января 2019 года.

Известно, что Ватанабэ Титэцу родился 5 марта 1907 года в семье крестьянина. В двадцатилетнем возрасте он переехал на Тайвань, где прожил 18 лет, а затем вернулся на родину. По словам родственников Читэцу, секретом его долголетия была улыбка и добрый нрав.

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Напомним, что японцы традиционно занимают высокие места в рейтинге долгожителей планеты. Так, число жителей Японии старше 80 лет впервые превысило 10 миллионов человек в 2015 году. Но никому пока еще не удалось побить рекорд долголетия, установленный японцем Джироемоном Кимурой, умершим в возрасте 116 лет и 54 дня в июня 2013 года.