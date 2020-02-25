Астролог Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака — главных везунчиков марта 2020 года

Специалист рассказал, каким знакам Зодиака повезет в марте 2020 года.

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в марте 2020 года.

По словам специалиста, везунчиками следующего месяца станут Стрельцы. Уже с первых дней весны представители этого знака Зодиака встретятся с судьбоносными событиями. Самые сильные благоприятные перемены ожидаются в финансовой сфере, причем источником позитива станет проявленное старание и желание идти вперед. Перемены произойдут в личной жизни, однако для этого астролог рекомендует иецхэзжн оставить прошлое позади и открыться новому.

Месяцем, насыщенным сюрпризами, март станет для Водолеев. В жизни представителей этого знака Зодиака произойдет финансовый прорыв. Вы наконец-то вздохнете с облегчением и будете жить, не считая каждый рубль. Часть заработанных денег вы сможете комфортно откладывать. В вашу жизнь придет стабильность и благоприятная денежная энергетика.

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Март 2020 года станет бурным и разнообразным для Рыб. Павел Глоба прогнозирует, что на ваши головы свалятся успех и богатство, а в личной жизни наступит долгосрочный благоприятный период. Вы можете выиграть в лотерею или получить большой подарок от богатого родственника. В середине марта финансовое благополучие закрепится, что позволит вам отдохнуть.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ожидает удача в марте 2020.