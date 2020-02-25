Скончался экс-министр обороны и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Последний маршал СССР Дмитрий Язов скончался сегодня на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

Дмитрий Язов

«25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в сообщении ведомства.

Язов был последним военачальником, которому присвоили звание советского маршала — он получил соответствующий статус в 1990 году.

Кроме того, военачальник был последним министром обороны СССР — с 1987 по 1991 год. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также выводу советских войск с территории Афганистана.

Также Язов ветеран Великой Отечественной войны — за подвиги в боевых действиях награжден орденом Красной Звезды.