В ЦОДД предложили отбирать автомобили за нарушения ПДД

В России нужно ужесточить наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД), вплоть до конфискации автомобилей. Об этом на днях заявил журналистам Замруководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов.

По его мнению, только штрафные баллы и конфискация автомобилей могут помочь существенно сократить число нарушителей на российских дорогах.

«Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно», — сказал Егор Чернов.

Штрафы же, добавил он, почти не влияют на статистику [нарушений ПДД]. В той же Москве, по его словам, есть определенный контингент людей, которые ездят «как хотят» и платят штрафы, потому что «им это по карману». В идеале штрафы должны быть и психологическим, и финансовым барьером для нарушителей, поэтому их однозначно нужно повышать.