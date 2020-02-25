Представлен роскошный седан DS 9

В преддверии автосалона в Женеве премиальный французский бренд DS («дочка» Citroen) представил новый флагманский седан DS 9 для рынков Китая и Европы. Новинка, сопоставимая по габаритам с BMW 5-Series, поборется за покупателей с японским Lexus ES и шведской Volvo S90.

В длину DS 9 вытянулся на 4933 мм при колесной базе 2895 мм, в ширину – на 1855 мм, а высота седана составляет 1468 мм. Технически он почти идентичен французскому «коллеге» Peugeot 508, хоть и получил другую модульную платформу EMP2 с поперечным расположением двигателя и передним приводом.



DS 9. Фото DS



DS 9. Фото DS

Экстерьер новинки выполнен в фирменном стиле бренда – с оригинальной решеткой радиатора, сложными бамперами и светодиодной оптикой. Интерьер же заимствован у родственного кроссовера DS 7 Crossback. У «девятки» такая же цифровая «приборка», широкоформатный 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы (отвечает не только за мультимедию, но и за все «функции комфорта») и похожий руль. Также седан снабдили мультиконтурными сиденьями с вентиляцией и массажем и широким набором вариантов отделки, часть которых предлагается в рамках фирменной программы персонализации DS Inspirations.



Интерьер DS 9. Фото DS

Премиальность новенького «француза» также подчеркивают акустическая система с 14 динамиками и целый комплекс водительских ассистентов, куда входят система ночного видения, распознающая препятствия на дистанции до 100 метров, ассистент контроля усталости водителя, функция распознавания дорожных знаков и даже автопилот второго уровня, позволяющий машине самостоятельно ехать по автомагистрали, используя адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.



Интерьер DS 9. Фото DS

На старте продаж DS 9 предложат только с гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 1,6-литровый бензиновый турбомотор, электродвигатель, 8-ступенчатый «автомат» и передний привод. Суммарно все агрегаты выдают 225 л.с., а энергии 11,9-киловаттной батареи хватит на 50 километров «автономного» пути. Версии с полным приводом и более мощными «гибридами» на 250 и 360 сил появятся позже.

Собирать эти седаны будут в Китае, поэтому сначала (во второй половине 2020 года) они поступят в продажу именно там, и только потом приедут в Европу. Ждать ли флагманский DS на российском рынке, пока неясно.