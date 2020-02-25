В России самые доступные кроссоверы продаются в Омске

АвтоВАЗ с «Нивой» сохраняют лидерство на рынке автомобилей с пробегом в сегменте кроссоверов и внедорожников, а самые доступные автомобили сегмента SUV продаются в Омске. Таковы итоги 2019 года по версии «Авито Авто».

Как показало исследование, около 40% продаж в сегменте подержанных кроссоверов и внедорожников приходится на пять марок. Больше всех по-прежнему продает АвтоВАЗ (более 10% продаж), он же – лидер по доступности: средняя цена кроссовера тольяттинского автогиганта составляет 224 тысячи рублей. Самые дорогие SUV продает Toyota – в среднем за 1,5 млн рублей.

Бестселлером на рынке кроссоверов и внедорожников с пробегом в 2019 году стала LADA 4×4 («Нива»), следом идут родственная ей Chevrolet Niva и корейский паркетник KIA Sportage.

Звание самого доступного подержанного SUV, как сообщает «Автоновости дня», тоже осталось за «Нивой» – в среднем по стране она стоит чуть менее 200 тысяч рублей. На втором месте Chevrolet Niva с ценником 289 тысяч рублей, а на третьем – Renault Duster, который оценивают в среднем за 609 тысяч рублей. Самым высоким средним ценником отметился BMW X5 (почти 1,2 млн рублей).

Самые дешевые кроссоверы с пробегом продавались в Омске (в среднем за 702 тысяч рублей), Волгограде (723 тысячи рублей) и Ульяновске (733 тысячи рублей), а самые дорогие – в Москве, Краснодаре и Самаре, где они стоили в среднем чуть больше 1 млн рублей.