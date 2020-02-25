Американский врач назвал 3 доступных нейропротектора для улучшения здоровья мозга

Доктор Дэрил Джоффр, эксперт по долголетию из Нью-Йорка, считает, что каждый человек может защитить себя от болезней, улучшив здоровье мозга.

По его словам, воспаление мозга ведет к воспалению тела и может стать основной причиной самых страшных заболеваний. Однако их развития можно не допустить. Доктор Дэрил Джоффр советует нанести тройной удар по воспалению.

Для здоровья мозга специалист советует принимать добавки с магнием. Этот важный минерал, подчеркивает он, является нейропротектором №1.

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«Магний влияет на обучение, память и настроение, наряду с другими факторами. Некоторые исследования даже показали, что этот минерал может быть мощным средством для людей, страдающих депрессией. Его эффективность сопоставима с антидепрессантами, которые отпускаются по рецепту, но при этом он не имеет побочных эффектов», — рассказал эксперт.

Перечисляя свойства магния, он добавил, что магний уменьшает отек и воспаление в головном мозге. Минерал можно принимать не только с добавками. Гораздо лучше, если он будет поступать с продуктами. Налегать надо на шпинат, кресс-салат, листовую капусту, мангольд, капусту и репу зелень.

Омега-3 жирные кислоты для мозга жизненно необходимы. Доктор объяснил: мозг нуждается в жирах, так как они для него являются источником энергии, но жиры должны быть полезными.

«Мозг на 60% состоит из жира, а омега-3 жирные кислоты являются одними из самых мощных противовоспалительных средств для мозга», — отмечает эксперт.

К сожалению, большинству людей не хватает омега-3. Взрослый должен принимать 3000 миллиграммов в идеальном соотношении EPA к DHA 2: 1.

Можно в добавках, можно – благодаря регулярному употреблению жирной рыбы.

Омега-3 помогают защитить когнитивные функции и предотвратить болезнь Альцгеймера. В рыбе также содержится полезное количество витамина D, дефицит которого может спровоцировать даже болезнь Паркинсона.

Третья рекомендация врача – пить курсами витамины группы B. Они необходимы нервной системе и для хорошей работы мозга. Витамины этой группы защищают мозг от повреждения, предотвращают умственную усталость.

Витамины группы B также необходимы мозгу для выработки серотонина, нейромедиатора хорошего настроения. Его еще называют гормоном счастья.

Витамин B-6 помогает организму вырабатывать гемоглобин, который переносит энергетический кислород в мозг и другие органы.

«Чем больше оксигенированы ваши клетки, тем лучше вы будете себя чувствовать», — уверяет врач.

Витамины группы В содержатся в лососе, печени, яйцах, курице и индейке.

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