Полиция возбудила уголовное дело мошенничестве бийской фирмы-застройщика

Представителей связанных одним руководителем бийских фирм, специализирующихся на строительстве частных домов, могут привлечь к уголовной ответственности за неисполнение своих обязательств перед клиентами, которые заранее заплатили за будущее жилье. Как сообщает ГТРК «Алтай», ГУ МВД по Алтайскому краю уже возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

По данным источника, фирма из Бийска вела деятельность по всему региону. Несколько жителей фактически купили у компании ее обязательство построить частный дом, однако обещанного жилья при этом не получили. Некоторые из них брали займы в банках, ипотеки и использовали средства материнского капитала, которые, как оказалось потрачены впустую. Например, одна из жительниц края заключила договор на строительство частного дома в Поспелихинском районе с компанией «Артстрой» в мае 2017 года. Каркасное жилье пообещали соорудить из стружечных плит всего за три месяца, но и на третий год после подписания документов работы закончены не были.

Позднее женщина поняла, что в таком положении оказались и другие клиенты фирмы. По ее словам, застройщик работает по одной схеме: клиенты заключают договор, платят деньги, смотрят новые дома, в которых уже живут довольные люди. Однако потом якобы начинаются проблемы с поставкой материалов, а бригады строителей будто бы нередко сбегают с площадок. Другой женщине удалось выиграть суд против подрядчика, но, как утверждается, взыскивать с него нечего.

По данным источника, директором упомянутого «Артстроя» является Алексей Шачнев. По данным ЕГРЮЛ, в данный момент он владеет и руководит двумя фирмами того же профиля – ООО «Астерра» и ООО «Антал». Пострадавшие клиенты говорят, что на контакт Шачнев не выходит, и по месту регистрации фирм он не находится.

В связи с данными обстоятельствами ГУ МВД по Алтайскому краю возбудило уголовное до по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств). По предварительным данным правоохранителей, общий ущерб составил более 7 млн рублей.