В Госдуме ответили на слова Дуды об «агрессии» России против Украины

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, обвиняя Россию в «агрессии» против Украины, «играет дуэтом» с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Дуда обвинил Россию в «агрессии» и «оккупации» Крыма и юго-востока Украины. По его словам, которые приводит издание Sieci, Россия «поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран», а также «демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство».

«Видимо, Анджей Дуда очень благодарен украинскому президенту за поддержку в его фальсификации истории, касающейся начала Второй мировой войны. И поэтому Анджей Дуда заиграл в одну дуду с украинским лидером, причем музыкальный инструмент, как говорится, антироссийского звучания», — сказал Бальбек РИА Новости.

По словам депутата, России от подобных заявлений «ни холодно, ни жарко». Бальбек отметил, что Дуда уже показал себя «не самым выдающимся политиком».

«Вот и остается ему играть дуэтом с другим таким же, ничем себя не проявившим Владимиром Зеленским», — сказал он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».