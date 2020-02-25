Президент Эстонии ответила на заявления о территориальных претензиях к России

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции в Таллине, 2018 год

Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя слова спикера парламента государства Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть Таллину «аннексированные территории», заявила, что страна вошла в НАТО с условием отказа от такого рода претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, бывший премьер Андрес Таранд после вывода советских войск из Эстонии заявлял, что стране, как и большинству другим европейским государствам в послевоенный период, нужно «идти вперед» в границах, которые отличаются от бывших до Второй мировой войны.

«Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО», — сказала Кальюлайд.

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При этом она отметила, что у Эстонии отсутствуют территориальные претензии к своим соседям.

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