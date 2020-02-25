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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Названы самые часто болеющие специалисты в России. Рейтинг привели «Известия» со ссылкой на результаты исследования портала по поиску работы hh.ru.

Выяснилось, что сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий. На втором месте — учителя и преподаватели, на третьем — медики. Больше всего российские специалисты болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

«В целом не удивительно, что сотрудники сферы IT болеют больше остальных», — рассказал эксперт Лиги здоровья нации, профессор медицины Мехман Мамедов. По его словам, они очень много работают, мало двигаются и неправильно питаются. Профессор добавил, что через пять-десять лет такой работы здоровье может заметно ухудшиться.

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Также стало известно, что работники сферы здравоохранения и учителя подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям больше, чем представители других профессий. Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова отметила, что эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. «Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — сказала кардиолог.

Согласно результатам опроса, ДМС есть у 19 процентов компаний. По словам члена комитета Госдумы по здравоохранению Татьяны Соломатиной, дополнительное страхование в основном есть в больших корпорациях. Это связано с тем, что любая крупная российская компания может позволить тратить один процент прибыли без налогообложения на здоровье сотрудников. «Что же касается, например, образовательных и медицинских организаций, то там бюджетное финансирование, и выделение средств невозможно, поэтому осмотры сотрудников проводятся в рамках ОМС», — рассказала Соломатина.

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