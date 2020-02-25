Россия обратилась к американским политикам из-за обвинения во вмешательстве

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Посольство России в США обратилось к американским политикам с призывом прекратить голословные обвинения во вмешательстве Москвы в избирательный процесс Соединенных Штатов. Заявление диппредставительства опубликовано в =68.ARA5LK2rjWyQibXyxUuw9B19ej3527YMqZvzjlk8MZr__KbY5lbDiFiRnCb-v1uuMiV1ttAOcz01h_YP8dKxCjXbn3PtSpeBFoRh1ZFGsVm3l0S2mcH0lk6oCvoDbS6y_fcSpeh3LT0Wr-HJ27XBULh7XtF6hNGHxPl2Czd9Bg2VlJmtMNdvDwi6ZGASJujMpRSzwLkkGalU-CeSddQMi-rgGCTFMIiOumj_7RH1M3UTNQavBUaj8ApD0aS_0zZbmSW3X5zhLEY5fW80AIK7_PaPi8x9VqRtwWDf5-423z2iO186vTsTbwwH6sLk-fWDsIlayg0SLkIpvfxb2KDt7g&__tn__=-R]Facebook.

Дипломаты назвали случившееся раскруткой новой спирали спекуляций. «Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», — добавили в посольстве.

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