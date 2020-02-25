МИД: Россия готова предоставить свидетельства невмешательства в дела США

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил о готовности Москвы передать Вашингтону доказательства невмешательства в выборные процессы в США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, российской стороне непонятны основания для обвинений со стороны США, но при этом Москва готова обсудить каждое из них с Вашингтоном.

«Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают», — сказал Крутских.

Он отметил, что Россия также предлагала дать американской стороне политические гарантии о невмешательстве в дела США, но они не приняли данное предложение и по-прежнему отказываются от переговоров.

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Крутских также заявил, что Москва ранее выказала готовность обнародовать часть технической переписки с Вашингтоном, но Вашингтон не согласился на это, мотивировав свой отказ «чувствительностью» этих материалов».

Как подчеркнул дипломат, Россия «строго и неукоснительно» соблюдает принцип «невмешательства во внутренние дела США».

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