СМИ предупредили о подорожании бытовой техники в России

В России в следующем году подорожает бытовая техника. Производители начнут включать в конечную стоимость товара расходы на утилизацию. Повышение цен составит до 13%, прогнозирует бизнес.

По информации предпринимательского сообщества, стоимость электроники вырастет на 9%, ещё на 2−5% подорожает обувь и одежда. Это произойдет в том случае, если начнут действовать нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

Как пишут «Известия», до конца марта правительство должно принять концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров. Она предполагает, что производители введут утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки (как отечественных, так и импортных). В противном случае им придется выплачивать экологический сбор. К примеру, ставка сбора за 1 т текстильной продукции составляет сейчас 16,3 тыс. рублей.

Серьезного роста цен ждут в «Деловой России». Организация сделала прогноз, изучив мнения 800 ретейлеров.

С прогнозом о повышении цен согласен глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Однако рынок конкурентный и стоимость зависит не только от допрасходрв производителей, сказал он.

В Кремле указали, что принципиальное решение по введению новой концепции принял президент РФ Владимир Путин. Об ответственности производителей глава государства сказал в послании Федеральному Собранию, напомнили там.