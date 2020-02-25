Один из самых популярных способов контроля скорости на дорогах – установка искусственных неровностей, так называемых «лежачих полицейских». Они могут быть асфальтированными, пластиковыми или собранными из нескольких фрагментов. Эксперты «РГ» назвали главные ошибки при проезде «лежачих полицейских».

Смысл таких препятствий заключается в неминуемом наказании «лихачей», не притормаживающих перед ними. Как правило, это скорый выход из строя стоек стабилизаторов, шаровых опор, ступичных подшипников и других деталей подвески.

Возможно, именно поэтому самой типичной ошибкой при преодолении «лежачих полицейских» является их проезд без сброса скорости. Многие думают, что здесь действует принцип «выше скорость – меньше ям и бугров», но на деле все заканчивается серьезными повреждениями ходовой и даже травмами для водителя и пассажиров.

Не менее частая ошибка – проезд «лежачего полицейского» с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается, и удары по элементам шасси будут куда серьезнее, чем при разгруженной подвеске. Правильнее действовать наоборот – либо плавно тормозить заранее, либо притормозить коротким нажатием на педаль перед самим препятствием.

Иногда водители проезжают препятствие, просто смещая автомобиль на обочину. Но и здесь есть свои нюансы: можно получить штраф (за езду по обочину) и поцарапать колесные диски. Подвеска же со стороны неровности в таком случае нагружается даже сильнее, чем при «нормальном» проезде «лежачего».

Поэтому, как сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на экспертов, лучше всего проезжать «лежачие полицейские» плавно, заранее сбрасывая скорость перед ними.