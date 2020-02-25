Дочь Заворотнюк возвращается к матери

Анастасия Заворотнюк и ее родственники не выходят на связь с общественностью. Больше никто не опровергает факты, изложенные журналистами, не поздравляет россиян с праздниками и не докладывает о состоянии «прекрасной няни». Только недавно стало известно, чем занимается дочь актрисы.

Сегодня, 25 февраля, новости об Анастасии Заворотнюк

Как оказалось, Анна Заворотнюк решила устроить себе римские каникулы. Девушка отправилась в Италию. Кто составил ей компанию — непонятно. Известно лишь, что Анна ходила в недешевые рестораны и любовалась местной архитектурой.

Судя по последним сторисам в Инстаграме, девушка побывала в Ватикане, где наверняка молилась за здоровье своей мамы. Отдых Анны в Италии уже закончился. Она опубликовала фотографию с итальянским десертом и прощанием.

Девушка скоро будет в Москве, где ее ждут родственники. Фотографии Анны в Риме заставляют думать, что у Анастасии Заворотнюк все хорошо. Состояние актрисы стабильное или улучшается, иначе было бы странно лететь в Италию и дегустировать там трюфели.

Что случилось с Анастасией Заворотнюк

Напомним, летом прошлого года стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна. Родственники Анастасии не комментируют эту ситуацию, так как считают ее болезнь семейным делом. Ходят слухи, что у нее диагностировали рак головного мозга. Эти данные родственники актрисы не подтверждают, тогда как ее коллеги говорят об этом открыто.