Великолепная семерка: Топ-7 татар, делающих этот мир лучше.

Каждый народ достоин тех созидателей, вклад которых в состоянии осмыслить и оценить. И вот еще, что очень важно, чем выше социальные проекты вроде «Топ 50-героев татар», будут поднимать планку требований к вкладу (в культуру, науку, образование и т.п.), тем более ярко и глубоко будет раскрываться суть Татарского мира, Дух татарского народа, главные смыслы развития национального самосознания.

Сделать этот мир лучше пытаются миллионы людей, но удается это не многим.

Предлагаемая вашему вниманию статью о тех, кому это реально удалось.

1. Минтимер Шаймиев.

Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Минтимер Шаймиев (20 января, 2017 г.) во время вручения карты Тартарии на 80-летие патриарха российской политики.Минтимер Шаймиев – политический лидер татарского народа, во время руководства которого, Татарстан из автономной республики, для которой второсортность была чуть ли социальной функцией, превратился в экономическое, и что особенно важно духовное пространство опережающего развития.

Использовав все преимущества Договора о разграничении полномочий между органами государственный власти Российской Федерации и Татарстана, Минтимер Шаймиев вывел Республику Татарстан в лидеры в области экономики (особенно сельского хозяйства), жилищного строительства, возрождения культурного наследия, но главное, он, как никто другой, в те нелегкие годы, способствовал изменению сознания людей, формированию открытости и созидательно мышления.

Уходя с поста Президента Татарстана Шаймиев сказал Владимиру Путину: «Хочу заняться восстановлением исторических городов мусульманской культуры и православной. Мусульманской культуры — это Булгар, X век, а XVI век — это Свияжск. Оттуда и торговые пути, оттуда и государства».

2. Роальд Сагдеев.

«Сын Татарстана, который принадлежит всему миру». Эти слова первого президента РТ Минтимера Шаймиева о знаменитом астрофизике, как нельзя точно характеризуют Роальда Зиннуровича Сагдеева — академика РАН и АН РТ, профессора физики Мерилендского университета (США).

Сегодня Роальд Сагдеев проводит исследования в двух областях: физике плазмы и космической физике. Состоит в совете директоров организации, объединяющей около 10 самых видных университетов США. Вот – пожалуйста, пример, когда географические рамки Татарского мира раздвигаются, унося человека в миры иной цивилизации и культуры.

Президент Академии наук РТ Ахмет Мазгаров обращаясь к академическим кругам Татарстана, говорил: «Мы гордимся тем, что физик и общественный деятель с мировым именем по праву принадлежит и научному сообществу Татарстана. Он является неотъемлемой частью мировой культурной и научной элиты – людей, которые во многом определяют настоящее и будущее человечества».

3. Талгат Таджуддин.

«Это человек, который после ибн Фадлана продолжил дело Болгар», — сказал Минтимер Шаймиев. Талгат Таджуддин — председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России. Характеризуя как высокодуховную личность достаточно сказать, что его любимое богословское сочинение – «Оживление наук веры» («Ихья улюм ад-дин») знаменитого Мухаммеда аль-Газали, для которого были характерны глубокая вера и редкая просвещенность. Но безусловно главным в деятельности Талгата Таджуддина является его способность выстраивать продуктивные диалоги культур и религий.

В настоящее время Талгат Таджуддин является официальным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламская конференция, Европейской лиге мусульман и других крупных международных организациях. Патриарх Кирилл наградил председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина орденом «Славы и чести». В поздравительной телеграмме Кирилл особо отметил, что Таджуддин способствовал «развитию добрых отношений мусульман с людьми других вер и убеждений». В стремлении сделать мир лучше верховный муфтий России стал основателем «Изге Болгар ?ыены» («Собрание в священном Болгаре») – праздника объединяющих всех, кто видит в Болгаре свои корни, свою историю.

4. Марат Кабаев

«Меня по жизни вела судьба, предопределение. Накопление благих поступков и побед, в том числе над самим собой» — говорит Марат Кабаев.

На сегодняшний день Марат Кабаев является Президентом Международной ассоциации исламского бизнеса, и сегодня, возглавляемая им организация успешно работает во многих странах мира, имея свои представительства в более чем 20 странах: Арабских Эмиратах, Турции, Саудовской Аравии, Ливане, Сирии, Иордании и др.

Улучшать этот мир можно по-разному, в частности, как это делает Марат Кабаев, способствуя работе международной системы халяль, которая, кстати, является одной из лучших в мире систем контроля качества.

5. Чолпан Хоматова

«Главное в помощи — искренность, бескорыстность, это ведь что-то вечное и незыблемое» — пишет Чолпан Хаматова и, в отличие от многих, делает, то во что верит. Ее дело «Подари жизнь» — негосударственный благотворительный фонд, созданный с целью помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. На вопрос: «Зачем?» — ответ искренней и удивительно точный:

«Вот приезжаешь на гастроли, как, например, недавно, в город Уфу. Выходишь на сцену, слышишь аплодисменты, получаешь цветы – и вдруг рядом лицо. И шепчет: «Вы меня не помните?» Ты поднимаешь глаза – боже, это же наш мальчик! Восемь лет назад мы собирали деньги на его спасение, и вот он стоит, дарит цветы, такой красивый. И живой!..».

Благодаря содействию Владимира Путина Фонду, который стал одним из главных смыслов жизни Хаматовой, удалось добиться строительства и открытия Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.

6. Нурали Латыпов

«Во власти должны появится люди, которые умеют изобретать» — сказал Нурали Латыпов.

Нурали Латыпов – философ, нейрокибернетик, нейробиолог, писатель (лауреат литературной премии «Золотой теленок»), политолог, блестящий аналитик, эрудит (обладатель первой в истории клуба «Что? Где? Когда?» «Хрустальной Совы», яркий самобытный художник (12-кратный обладатель Гран-при международных выставок карикатур). Речь не о том, что в 80-х он был самым ярким «знатоком», редкой эрудицией которого восхищались десятки миллионов телезрителей, а о том, что сегодня он важен для Татарского мира как живая легенда, как образ современной татарской культуры в ее лучших проявлениях»

Надо признать, что подавляющее большинство рейтингов («Топ-50 татар героев») обходят имя Латыпова стороной сужая Татарский мир до людей, чьи заслуги бесспорны, но, в подавляющем большинстве, не сравнимы с тем редким вкладом в историю татарской нации, которую внес Нурали Латыпов. При этом надо подчеркнуть, что пример с Латыповым важен не только сам по себе, но как некий ориентир для определения планки – масштаба и уровня достижений, которые, действительно, достойны общественное признания.

7. Исмагил Шангареев

«В чем твой бизнес Исмагил, когда ты занимаешься социальными проектами? – спросил меня Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин. «Служу России» — ответил я.

Так бывает, что, характеризуя человека, можно опереться лишь на два слова: «Служу России».

В семье Исмагила Шангареева 12 детей и 10 внуков, что само по себе является значительным социальным достижением. Особо следует сказать о его общественно-политический деятельности в объединенных Арабских Эмиратах. Масштабы этой работы поражают, но главное находят живой отклик на родине – в России.

В 2015 г. за проявленный патриотизм, активную общественную деятельность, направленную на повышение авторитета Российской Федерации за рубежом, Исмагил Шангареев был представлен к награде Межгосударственным Союзом Городов-Героев и Городов Воинской Славы, к ордену «Долг и Честь».

За вклад в продвижение ряда информационных проектов ОАЭ, налаживание российского-арабского диалога Исмагил Шангареев был удостоен высокой международной награды Ордена «Согласия».

Подытоживая все сказанное, хотел бы отметить, что любой социум нуждается в идеальных моделях морального стимулирования, которые, как правило, лишь отчасти отражая реальное положение вещей, мотивируют его пассионарный сегмент, формируют осознанную потребность в общественном признании.

Как я уже писал ранее, ежегодно в Татарстане проходит своеобразный конкурс — «Топ — 50 героев татар», который, на мой взгляд, имеет целый ряд серьезных недоработок, и в главных своих критериях требует детального анализа и осмысления с позиций более расширенного подхода, нежели себе позволили его авторы.

В пьесе «Жизнь Галилея» немецкого писателя, режиссера и общественного деятеля Бертольда Брехта, очень ярко выписаны смыслы героизма и потребности в героях. «Андреа: Несчастна та страна, у которой нет героев… Галилей: «Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Убежден, что сегодня, Республике Татарстан, как и Татарскому миру в целом, нужны Мастера (в булгаковском понимании этого слова), творцы разных сфер реальности, люди, которые стремятся изменить этот мир к лучшему. И, мне представляется, что называть их надо не героями, а Мастерами своего дела, людьми, которые создают будущие.

Руководитель отдела социальных проектов Евразийской Академии Телевидения и Радио, Тимур Исхаков.