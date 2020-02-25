Масленица в 2020 году продлится до 1 марта

Масленица – старинный русский народный праздник. Отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Дата празднования каждый год разная. Масленица в 2020 году выпадает на 24 февраля — 1 марта. Главные атрибуты праздника: блины, чучело, народные гуляния, катание на санках.

Масленица означает проводы зимы и встречу весны – предвестницы тепла и обновления природы. Это период подготовки к Великому посту. За это время мы должны простить все обиды, забыть все плохое, примириться с теми, с кем в ссоре.

Традиции

В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. В народе Масленицу ласково называют «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честн?я», «веселая», «объедуха», «ясочка».

Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но праздновать ее начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пеструю, или Мясопустную неделю. Называли ее так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, чередовались — получался такой «пестрый» период.

Каждый день Масленичной недели глубоко символичен и имеет свои названия.

Понедельник – встреча. В понедельник полагалось соорудить чучело Масленицы из соломы. Там, где проходили народные гулянья, строились горки, крепости из снега. В этом активное участие принимали дети, подростки. Женщины приступали к выпеканию блинов. Причем первый полагалось отдать нищим с просьбой помянуть умерших родственников. Невестки отправлялись к своим родителям. Встреч в первый день Масленицы было запланировано немало.

Вторник – заигрыши. начинаются народные гулянья. Но центральным занятием было не это, а сватовство. Неженатые юноши ходили на смотрины, выбирали невест. Сегодня многие верующие сохранили эту традицию, а потому именно во вторник делают предложение руки и сердца своим любимым. Если сватовство проходило удачно, свадьба могла состояться на Красную горку.

Среда – лакомка. На третий день Масленицы теща должна угостить блинами своего зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше она благоволит к мужу своей дочери.

Четверг – разгул. Начало Широкой Масленицы. С этого дня все верующие прекращали какую-либо работу и приступали к активным гуляниям. Молодежь участвовала в кулачных боях, многочисленных конкурсах, состязаниях. Веселые песни, хороводы также были обязательным сопровождением «Разгуляя».

Пятница – тещины вечерки. Наоборот со средой в этот день теща наведывается в гости к зятю и своей дочери. При этом на Руси было принято брать с собой в гости подруг, перед которыми можно было похвасталась своим зятем.

Суббота – золовкины посиделки. В предпоследний день Масленицы невестки принимают гостей со стороны мужа. В первую очередь, приглашаются золовки.

Воскресенье – проводы. В последний день Масленицы народ готовится к Великому посту, этот день называют Прощенным воскресеньем. Принято просить прощения у своих близких за все причиненные обиды, а вечером поминать на кладбищах усопших. Кроме того, в этот день принято сжигать чучело, сделанное в первый день, чтобы прогнать зиму.

Следующая за Масленицей неделя – Федорова неделя, первая неделя Великого поста. В 2020 году Великий пост в России длится с 2 марта по 18 апреля.

Что нельзя делать

Не рекомендуется сквернословить и придаваться унынию. Масленица – праздник проводов зимы. Считается, что именно от хорошего настроения участников зависит, как быстро придет теплая погода. Не стоит конфликтовать и ссориться с близкими. Крепкая и счастливая семья – залог удачно прошедшей Сырной седмицы. Не рекомендуется звать в дом гостей, если там грязно.

Масленица у большинства ассоциируется с обжорством. Однако в эти семь дней как раз надо воздержаться от обильных возлияний и постоянного сидения за столом с блинами. От алкоголя лучше вообще отказаться, из рациона исключить мясные продукты, оставив только молочное и рыбу. Из развлечений можно позволить себе участие в народных гуляньях.

Поздравления с Масленицей: короткие в стихах

***Желаю в Масленичный деньЗдоровья и любви.Пусть, как по маслу,Все дела решаются твои. Весне в душе дорогу дай,Пусть тают льды обид.Пусть счастье хлещет через край,Жизнь весело бурлит. ***Масленица снова к нам пришла!Пусть смеется солнышко с небес!Отложи заботы и дела,Нынче время праздничных чудес! Крепкий чай, душистые блиныПусть украсят стол сегодня твой,Дни пускай еще и холодны,Но все дышит молодой весной! ***Запах сливочного масла,И блины пекут везде.Масленица так прекрасна,И конец пришел зиме. Поздравляем, поздравляемМы с приходом вас весны.Счастья, солнца вам желаем,Пусть исполнятся мечты. Угостятся пусть блинамиВсе соседи и родня.Попрощайтесь со снегами —Пусть капелями звенят. ***Вкусной Масленицы сладкой,Добра в ваш дом, любви, достатка,Пусть он будет полной чашей,Тепло в семье пусть будет вашей. Застолья шумного желаю,Чтоб зиму провести гуляньем,Весну блинами щедро встретить,Праздник весело отметить! ***Зиму смело провожаю,С Масленицей поздравляю,Приглашай к себе тепло,И цвети врагам на зло,Солнца больше в серый быт,Дома стол уже накрыт,Пусть друзья не забываютИ блинами угощают.