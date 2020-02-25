Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастных категорий

В рамках исследований эксперты ВОЗ изучили статистику по заболеваемости новым типом коронавируса COVID-2019 на территории Китая и в результате установили, что ему подвержены представители всех возрастных категорий. Об этом рассказал глава экспертной комиссии по реагированию на вирус Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

По его словам, от этого коронавируса не застрахованы ни молодые, ни старые: специфического иммунитета от него нет ни у одной возрастной группы. По этой причине заразится этим недугом может человек любого возраста.

В Китае отчитались о создании вакцины от коронавируса

В Китае создали вакцину против коронавируса, в стране уверены в скором завершении эпидемии Covid-19. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, наилучшим методом на данный момент в лечении COVID-19 является сочетание европейской медицины и китайских препаратов.

Посол отметил, что в настоящее время вакцина требует доработок. Известно, что в числе двух доказавших свою эффективность лекарств есть препарат старого советского производства.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что Россия направила делегацию медиков в Китай для помощи. Это очень хорошее начало сотрудничества между странами в области здравоохранения, заявил дипломат.

Ранее стало известно, что китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в Ухане. Власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов.

Ученые Китайской академии наук заявили, что рынок в Ухане не является является первоначальным местом распространения инфекции. По их мнению, коронавирус нового типа попал туда извне, быстро распространился на самом рынке и за его пределами.