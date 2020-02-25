В Алтайском крае водолазы третьи сутки могут найти ушедших полынью снегоходе рыбаков

Спасатели разрабатывают план поисков

С 23 февраля в Каменском районе Алтайского края ведутся поиски двоих жителей Барнаула, которые приехали на протоку Оби недалеко от деревни Духовая, чтобы порыбачить, и пропали. О их местонахождении ничего не известно уже несколько суток, а в полынье были обнаружены личные вещи пропавших, поэтому к поиску подключили водолазов, однако операция пока не увенчалась успехом, сообщают «Каменские известия».

По данным источника, двое мужчин из Барнаула возрастом 51 и 61 лет накануне Дня защитника Отечества приехали в Каменский район на рыбалку и поставили палатку на острове в 8 км от базы отдыха «Трансмаш». Далее они ушли на водоем и пропали. На поиски рыбаков 23 февраля отправили группу спасателей, которые через какое-то время обнаружили следы снегохода в районе обской протоки. Рядом в воде плавали сапог и перчатка. К поисковой операции подключили барнаульских водолазов, которые двое суток до глубокой ночи вели свои работы, однако найти мужчин не удалось. Поиски решили отложить. Известно, что один из родственников пропавшего решил продолжить их самостоятельно 25 февраля. Кроме того, поисковую операцию решили вести через просверленные во льду лунки с помощью водонепроницаемой видеокамеры.

Стоит отметить, что нынешней зимой на реке Обь и ее протоках наблюдается не полный ледостав. Продолжительное время толщина льда на переправе через Обь не позволяла открыть переезд для легкового и грузового транспорта. Даже сейчас толщина льда на официально открытой переправе составляет 40 см, вне ее — всего лишь 20 см. Как информирует региональный Гидрометеоцентр, аномально теплая зима способствует образованию майн и проталин на водоемах, что служит большой опасностью для любителей зимней рыбалки. В связи с этим любителей данного вида развлечения просят по возможности отказаться от него в этом сезоне.