«Исламский джихад» возобновил обстрелы израильских пограничных городов

ГАЗА, 24 фев — РИА Новости. Палестинская группировка «Исламский джихад» снова начала обстреливать израильские пограничные города спустя час после объявления о прекращении ракетного обстрела, продолжавшегося с воскресенья.

«Мы объявили об окончании военного ответа…, но противник не соблюдал (прекращение огня — ред.) и обстреливал наши военные базы и наших бойцов. Мы объявляем, что мы ответили на этот обстрел, и предупреждаем врага, что не стоит нас проверять. Мы подтверждаем, что формула «отвечать обстрелом на обстрел» работает, и ваши угрозы не пугают нас», — заявил представитель «Бригады Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада») Абу Хамза в Twitter.

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.

Из палестинского анклава в Газе по израильской территории за последние сутки были выпущены десятки ракет. Сигналы воздушной тревоги звучали в понедельник в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны. Танки и самолеты ЦАХАЛ наносят ответные удары по целям «Исламского джихада» в Газе. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.