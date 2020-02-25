В Германии сообщили о пострадавших при наезде с автомобиля детях

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Около 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Фолькмарзене, при этом почти треть из них — дети, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу МВД федеральной земли Гессен Петера Бойта.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена, несколько человек пострадали. По данным издания Bild, пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы. Причины произошедшего не установлены. Водитель автомобиля был задержан.

«Насколько мне известно, пока ничего не указывает на мотив этого поступка… Это ужасный день», — заявил Бойт.

Бойт добавил, что в результате наезда пострадали около 30 человек, и примерно треть из них были дети.

Инцидент произошел на карнавале по случаю «Розового понедельника» (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией «карнавального сезона». Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен — небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.

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