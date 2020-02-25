В ФБР заявили, что Россия участвует в «информационной конфронтации»

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Россия хочет, чтобы американцы «разорвали себя на части», заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы Федерального бюро расследований Дэвид Портер.

«Просто говоря, в данном окружении Россия хочет увидеть, как мы разрываем себя на части, а Китай, похоже, предпочел бы иметь дело с нашим экономическим угасанием на протяжении поколений», — заявил Портер, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его утверждению, Россия участвует в «информационной конфронтации», которая направлена на размывание границ между фактами и вымыслом, а также на подрыв веры американцев в демократические институты.

«Основная задача — не создать конкретную версию правды, в размыть правду и возможность ее обнаружить, создать чувство, что никаким рассказам или источникам новостей верить нельзя», — сказал чиновник ФБР.

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на президентских выборах 2020 года. СМИ сообщали, что Трамп был сильно возмущен таким выводом спецслужб и вскоре уволил и.о. директора национальной разведки Джо Макгуайра. Сандерс признал, что спецслужбы сообщали ему такую информацию, и призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Москва категорически опровергает обвинения во вмешательстве в выборы в США.