Прояснилась ситуация с бомбардировкой мирного населения в Идлибе

Информация британской НПО является преднамеренным информационным вбросом, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев, комментируя информацию об якобы атаке ВКС в Идлибе.По его словам, эта информация не соответствует действительности. Он напомнил, что подобные сообщения распространяет в Великобритании так называемая Сирийская обсерватория по правам человека.Контр-адмирал подчеркнул, что российские самолеты в указанных районах 24 февраля не выполняли боевых задач.Ранее базирующаяся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека» сообщила, что по меньшей мере 10 военнослужащих турецкой армии были убиты или ранены в результате совместных ударов сирийской и российской авиации в провинции Идлиб.Обзор карты боевых действий в Сирии на сегодня, 25 февраляВ ночь с 23 на 24 февраля военно-воздушные силы Израиля нанесли серию воздушных ударов по столице Сирии. Несколько ракет упало в районе международного аэропорта Дамаска.Сирийское арабское агентство новостей (SANA) заявило, что системы ПВО Сирийской арабской армии перехватили большинство «враждебных целей». По данным издания, воздушное нападение было осуществлено со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.Обычно Тель-Авив неохотно берет на себя ответственность за нанесение авиаударов по территории сопредельных государств, однако, в этом случае израильтяне поступили наоборот. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи заявил, что целью атаки являлись базы «Исламского джихада» (ИД) Палестины на юге Дамаска.

«В районе Адлии, в сельской местности Дамаска, был нанесен удар по позиции, принадлежащей «Исламскому джихаду», важному оплоту движения в Сирии. На этой позиции организация проводит исследования и разработки боевых методов, оценивая, подходят ли они для ведения боевых действий в секторе Газа и в Сирии. Там же производились компоненты ракетного топлива. На объекте велась подготовка боевиков, в том числе и прибывших из Газы», — написал Адраи в Твиттере.Одновременно с авиаударами по Сирии бомбардировке подверглись позиции палестинского сопротивления в секторе Газа. За несколько часов до этого члены «Исламского джихада» обстреляли ракетами израильские поселения в указанном районе в ответ на убийство израильтянами палестинского боевика.Израильская пресса, ссылаясь на палестинские источники, сообщает, что в результате ракетного удара погибли двое представителей «ИД».На официальной странице Министерства национальной обороны Турции в сети Twitter (tcsavunma) появились данные о результатах спецоперации, проведенной неподалеку от города Тель-Рифат на севере Алеппо. По информации военного ведомства, турецкой армии и ее союзникам удалось нейтрализовать шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). В числе ликвидированных боевиков — двое высокопоставленных главарей. Напомним, на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований в этом районе нередко отмечаются вооруженные столкновения.Между тем российская военная полиция провела еще один этап патрулирования местности на севере САР совместно с турецкими военными. Информационный портал Al Nour передает, что объединенные силы РФ и Турции обследовали район Кобани на северо-востоке провинции. По данным Telegram-канала (rybar), безопасность российско-турецкой колонны обеспечивал военный вертолет ВКС РФ.