Премьер Украины об ипотеке: чтоб ее выплатить, нужно продавать наркотики

По словам политика, проценты по ней слишком высоки.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки. Об этом политик заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», запись доступна на YouTube.

«Молодым семьям (…) даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен», — сказал премьер. Он иронично счел, что такие суммы способны выплачивать только те, кто торгуют наркотиками или оружием.

По словам украинского премьера, одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

В январе Гончарук подал в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский не принял ее.