Масленица в 2020 году: какого числа начинается, по дням, поздравления

Масленица в 2020 году: когда, какого числа начинается, обычаи, традиции, что можно есть, а также многое другое читайте в материале TopNews.
Когда Масленица в 2020 году?
Масленица – старинный русский народный праздник. Отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Дата празднования каждый год разная. Масленица в 2020 году выпадает на 24 февраля — 1 марта. Главные атрибуты праздника: блины, чучело, народные гуляния, катание на санках.
Масленица означает проводы зимы и встречу весны – предвестницы тепла и обновления природы. Это период подготовки к Великому посту. За это время иецхэзжн мы должны простить все обиды, забыть все плохое, примириться с теми, с кем в ссоре.
Масленица: история праздника
Масленица – языческий праздник, который проводил границу между зимой и началом весны. Празднование начиналось в день весеннего равноденствия (22 марта) и длилось около недели. На Масленицу прославляли природу, землю и продолжение рода, зазывали богатый урожай, вспоминали умерших предков. После распространения христианства духовенство придало празднику новый смысл. Масленица начала называться Сырной седмицей и стала служить подготовкой к Великому посту перед Пасхой. Время ее проведения изменяется в зависимости от даты Пасхи.
Традиции и обряды Масленицы
Масленица является неделей народных гуляний. Этот период связан с отдыхом и развлечениями перед Великим постом.
Наиболее популярная традиция – выпекание блинов. У древних славян блины олицетворяли солнце и служили поминальным блюдом. Славянские народы чтят традиции своих предков и готовят на Масленицу это блюдо. В городах устраиваются ярмарки и базары, на которых можно отведать праздничные угощения и принять участие в развлечениях.
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Любимые забавы на Масленицу: катание на санках, качелях, рукопашные бои. Молодые девушки собираются в компании и устраивают гадания. Верующие христиане посещают службы в храмах. В последний день Масленицы происходит ритуальное сожжение чучела.
Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы.
Понедельник – "Встреча"
В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали нищим для почтения памяти умерших. В некоторых регионах было принято готовить вареники с сыром и сметаной, ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашенных родственников и гостей.
Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни. Дети посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего сжигания.
На площадях населенных пунктов устанавливались горки, качели.
Утром свекровь со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а вечером сами навещали их.
Вторник – "Заигрыши"
В этот день молодежь начинала устраивать катания на санках, снежные забавы, соревнования на протяженность спуска с ледяных горок. Проводились смотрины невест.
Среда – "Лакомка"
День сопровождался поеданием традиционного блюда – блинов, изготовленных из различных сортов теста с разнообразными начинками. Устраивались блинные соревнования – определяли, у кого они получились вкуснее всего. Также в среду было принято ходить в гости к теще с угощениями.
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Четверг – "Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)"
День был наполнен гуляниями с утра до вечера, вождением хороводов, кулачными боями. Хозяйки пекли изделия из муки в форме птиц. В четверг запрещалось шить.
Пятница – "Тещины вечерки"
Зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости нарядные посланники.
Суббота – "Золовкины посиделки"
В субботу было принято приглашать в гости золовку (сестру супруга) и вручать ей подарок, а также просто навещать родственников и друзей.
Воскресенье – "Прощеное воскресенье (Проводы, Целовник)"
В церквях в воскресенье проходят богослужения, предваряющие Великий пост.
В этот день люди просили прощения, забыть плохие поступки. Ритуал завершался поцелуем и поклоном.
Было принято посещать могилы родственников и приносить им в качестве угощения блины.
Люди парились в банях, чтобы смыть грехи.
Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело Масленицы. Такой обряд символизировал встречу весны.
Масленица заканчивалась уборкой: мытьем посуды, сжиганием остатков праздничной еды.
Поздравления с Масленицей 2020 короткие в стихах
***
Желаю в Масленичный день
Здоровья и любви.
Пусть, как по маслу,
Все дела решаются твои.
Весне в душе дорогу дай,
Пусть тают льды обид.
Пусть счастье хлещет через край,
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Жизнь весело бурлит.
***
Масленица снова к нам пришла!
Пусть смеется солнышко с небес!
Отложи заботы и дела,
Нынче время праздничных чудес!
Крепкий чай, душистые блины
Пусть украсят стол сегодня твой,
Дни пускай еще и холодны,
Но все дышит молодой весной!
***
Запах сливочного масла,
И блины пекут везде.
Масленица так прекрасна,
И конец пришел зиме.
Поздравляем, поздравляем
Мы с приходом вас весны.
Счастья, солнца вам желаем,
Пусть исполнятся мечты.
Угостятся пусть блинами
Все соседи и родня.
Попрощайтесь со снегами —
Пусть капелями звенят.
***
Вкусной Масленицы сладкой,
Добра в ваш дом, любви, достатка,
Пусть он будет полной чашей,
Тепло в семье пусть будет вашей.
Застолья шумного желаю,
Чтоб зиму провести гуляньем,
Весну блинами щедро встретить,
Праздник весело отметить!
***
Зиму смело провожаю,
С Масленицей поздравляю,
Приглашай к себе тепло,
И цвети врагам на зло,
Солнца больше в серый быт,
Дома стол уже накрыт,
Пусть друзья не забывают
И блинами угощают.
***
С праздником веселым,
Спешу поздравить вас,
Пускай блинами масленица,
Побалует всех нас!
Пускай зима уходит,
Ей давно пора,
Пусть в души наши входит,
Теплая весна.
Гуляйте, веселитесь,
Ведь время для забав!
И пусть весь этот праздник,
Порадует всех нас!