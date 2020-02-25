Масленица в 2020 году: какого числа начинается, по дням, поздравления

Масленица в 2020 году: когда, какого числа начинается, обычаи, традиции, что можно есть, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Когда Масленица в 2020 году?

Масленица – старинный русский народный праздник. Отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Дата празднования каждый год разная. Масленица в 2020 году выпадает на 24 февраля — 1 марта. Главные атрибуты праздника: блины, чучело, народные гуляния, катание на санках.

Масленица означает проводы зимы и встречу весны – предвестницы тепла и обновления природы. Это период подготовки к Великому посту. За это время иецхэзжн мы должны простить все обиды, забыть все плохое, примириться с теми, с кем в ссоре.

Масленица: история праздника

Масленица – языческий праздник, который проводил границу между зимой и началом весны. Празднование начиналось в день весеннего равноденствия (22 марта) и длилось около недели. На Масленицу прославляли природу, землю и продолжение рода, зазывали богатый урожай, вспоминали умерших предков. После распространения христианства духовенство придало празднику новый смысл. Масленица начала называться Сырной седмицей и стала служить подготовкой к Великому посту перед Пасхой. Время ее проведения изменяется в зависимости от даты Пасхи.

Традиции и обряды Масленицы

Масленица является неделей народных гуляний. Этот период связан с отдыхом и развлечениями перед Великим постом.

Наиболее популярная традиция – выпекание блинов. У древних славян блины олицетворяли солнце и служили поминальным блюдом. Славянские народы чтят традиции своих предков и готовят на Масленицу это блюдо. В городах устраиваются ярмарки и базары, на которых можно отведать праздничные угощения и принять участие в развлечениях.

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Любимые забавы на Масленицу: катание на санках, качелях, рукопашные бои. Молодые девушки собираются в компании и устраивают гадания. Верующие христиане посещают службы в храмах. В последний день Масленицы происходит ритуальное сожжение чучела.

Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы.

Понедельник – "Встреча"

В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали нищим для почтения памяти умерших. В некоторых регионах было принято готовить вареники с сыром и сметаной, ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашенных родственников и гостей.

Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни. Дети посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего сжигания.

На площадях населенных пунктов устанавливались горки, качели.

Утром свекровь со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а вечером сами навещали их.

Вторник – "Заигрыши"

В этот день молодежь начинала устраивать катания на санках, снежные забавы, соревнования на протяженность спуска с ледяных горок. Проводились смотрины невест.

Среда – "Лакомка"

День сопровождался поеданием традиционного блюда – блинов, изготовленных из различных сортов теста с разнообразными начинками. Устраивались блинные соревнования – определяли, у кого они получились вкуснее всего. Также в среду было принято ходить в гости к теще с угощениями.

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Четверг – "Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)"

День был наполнен гуляниями с утра до вечера, вождением хороводов, кулачными боями. Хозяйки пекли изделия из муки в форме птиц. В четверг запрещалось шить.

Пятница – "Тещины вечерки"

Зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости нарядные посланники.

Суббота – "Золовкины посиделки"

В субботу было принято приглашать в гости золовку (сестру супруга) и вручать ей подарок, а также просто навещать родственников и друзей.

Воскресенье – "Прощеное воскресенье (Проводы, Целовник)"

В церквях в воскресенье проходят богослужения, предваряющие Великий пост.

В этот день люди просили прощения, забыть плохие поступки. Ритуал завершался поцелуем и поклоном.

Было принято посещать могилы родственников и приносить им в качестве угощения блины.

Люди парились в банях, чтобы смыть грехи.

Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело Масленицы. Такой обряд символизировал встречу весны.

Масленица заканчивалась уборкой: мытьем посуды, сжиганием остатков праздничной еды.

Поздравления с Масленицей 2020 короткие в стихах

***

Желаю в Масленичный день

Здоровья и любви.

Пусть, как по маслу,

Все дела решаются твои.

Весне в душе дорогу дай,

Пусть тают льды обид.

Пусть счастье хлещет через край,

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Жизнь весело бурлит.

***

Масленица снова к нам пришла!

Пусть смеется солнышко с небес!

Отложи заботы и дела,

Нынче время праздничных чудес!

Крепкий чай, душистые блины

Пусть украсят стол сегодня твой,

Дни пускай еще и холодны,

Но все дышит молодой весной!

***

Запах сливочного масла,

И блины пекут везде.

Масленица так прекрасна,

И конец пришел зиме.

Поздравляем, поздравляем

Мы с приходом вас весны.

Счастья, солнца вам желаем,

Пусть исполнятся мечты.

Угостятся пусть блинами

Все соседи и родня.

Попрощайтесь со снегами —

Пусть капелями звенят.

***

Вкусной Масленицы сладкой,

Добра в ваш дом, любви, достатка,

Пусть он будет полной чашей,

Тепло в семье пусть будет вашей.

Застолья шумного желаю,

Чтоб зиму провести гуляньем,

Весну блинами щедро встретить,

Праздник весело отметить!

***

Зиму смело провожаю,

С Масленицей поздравляю,

Приглашай к себе тепло,

И цвети врагам на зло,

Солнца больше в серый быт,

Дома стол уже накрыт,

Пусть друзья не забывают

И блинами угощают.

***

С праздником веселым,

Спешу поздравить вас,

Пускай блинами масленица,

Побалует всех нас!

Пускай зима уходит,

Ей давно пора,

Пусть в души наши входит,

Теплая весна.

Гуляйте, веселитесь,

Ведь время для забав!

И пусть весь этот праздник,

Порадует всех нас!