Цветение Долины Абрикосов в провинции Синьцзян

Новости, связанные с Китаем, — это чаще всего это рассказы о каких-либо гигантских строительных проектах, либо печальные новости о состоянии китайской экологии. Тем не менее, Китай может удивить и красотой своей природы. Эти фотографии цветения абрикоса в Китае облетели весь мир и вызвали восхищение у зрителей из разных уголков земного шара.

Далеко на северо-западе Китая находится провинция Синьцзян, далеко на северо-западе которой находится поселение Уили. Это место невероятно удалено от цивилизации, но это не мешает десяткам тысяч туристов приезжать сюда ради удивительной Долины Абрикосов. Просто полюбуйтесь фотографиями в этой статье, чтобы понять ради чего люди преодолевают такие расстояния.

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Долина Абрикосов расположена в городке Туерген в провинции Синьцзян, рядом с границей Казахстана. В течение многих лет она привлекает бесстрашных туристов, которые стремятся мельком увидеть величественное море розово-белого цвета, состоящее из тысяч цветущих абрикосов. В провинции находится самый большой абрикосовый лес в мире, аналогов которому нет нигде на свете. Пиковый сезон длится с начала июня до конца сентября, так что у вас еще есть время собрать чемоданы и отправиться в путешествие. Не забудьте оставить достаточно места для щедрого урожая абрикосов. Долина Абрикосов определенно входит в список тех мест, которые стоит посетить в Китае.