Загадочные и запутанные сюжеты в кино: 25 фильмов-головоломок

25 фильмов-головоломок для всех, кто обожает запутанные сюжеты

Для тех, кто обожает запутанные сюжеты и сложные логические цепочки, предлагаем 25 киношедевров, во время просмотра которых придется поднапрячь мозги. Приятного просмотра!

1. Начало

Несмотря на кажущуюся поначалу цветущую сложность, приключения Леонардо Ди Каприо и его команды в чужих сновидениях предельно структурированы и невероятно логично организованы — но запутаться в них все-таки возможно, так что подключать серое вещество во время просмотра не просто желательно, а прямо-таки необходимо.

2. 12 обезьян

То, что сотворил Терри Гиллиам, не поддается никаким объяснениям: взяв вроде бы банальный сюжет для фантастического фильма, он снял картину, которую даже фантастической как-то неловко называть. Картина цепляет зрителя с самого начала и, несмотря на общую неторопливость повествования, не отпускает до самого финала. Браво, Терри!

3. Игра

В этом параноидальном триллере вызрел знаменитый стиль режиссера Дэвида Финчера, препарирующего реальность — слой за слоем, так что непонятно, есть ли какая-то реальность вообще. Именно этим и занимается персонаж Майкла Дугласа в созданном по воле его брата (Шон Пенн) «симуляторе» реальности, чтобы узнать, на что он способен и насколько прочен этот мир.

4. Остров проклятых

Фильм щекочит нервы от диалога к диалогу, от звука к звуку, он словно касается недр души и трогает ее за самые чувствительные места, временами покалывая их до дрожи. А когда появляется ощущение, что все вроде бы уже понятно и концовка очевидна, события резко меняют свой оборот.

5. Исходный код

Очень жизненный, эффектный и безумно динамичный фантастический триллер. Своим напряженным действием он способен буквально приковать к экрану, а драматическими нотками и приятной романтической линией — по-настоящему растрогать.

6. Интерстеллар

С одной стороны, великолепная научная фантастика, с другой — душераздирающая драма. В фильме есть понятные всем вещи, как семья, любовь, боль и предательство. Но в то же время поражает загадочная глубина космоса. Режиссеру удалось передать его безграничность, по сравнению с которой мы — ничто. Объединив эти противоположности, Кристофер Нолан создал нечто неописуемое и прекрасное.

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7. Иллюзия обмана

В фильме масштаб фокусов представлен куда выше, чем карта за ухом. Здесь четыре Всадника возвращают деньги, грабят банки на глазах у изумленной публики, играют в кошки-мышки с ФБР и Интерполом, гипнотизируют и заставляют неотрывно смотреть на экран, пытаясь угадать, что же произойдет в следующий момент.

8. Загадочная история Бенджамина Баттона

Финчеру удалось снять потрясающий фильм, достойный наивысшей оценки. Рассказанная нам история о человеке, который родился стариком и умер младенцем, задевает за живое и заставляет задуматься. Невероятно эмоциональная и человечная картина, всю прелесть которой невозможно описать словами, это просто нужно увидеть, это нужно прочувствовать.

9. Игры разума

Великолепный сюжет открывается перед нами, словно медленный занавес. Гениальный математик пытается разобраться в самом себе, и мы вместе с ним. Зритель строит свои догадки, сам с головой погружается в атмосферу происходящего по ту сторону экрана. Существует ли грань между реальностью и фантазией? На что действительно способен человеческий разум? Все эти вопросы будоражат сознание на протяжении всего просмотра.

10. Час расплаты

Главный герой инженер, который работает над сложными и засекреченными проектами, вполне безобидными и не долгими в начале фильма. Сделал дело, память стерли, получи чек и живи дальше. Но все меняется, когда главному герою предлагают заняться проектом, который отнимет три года его жизни. Согласиться или нет? Велико искушение, тем более на кону довольно не маленькие деньги.

11. Эффект бабочки

Мальчик Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишённых, странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные, события. Возмужав и поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, Эван может возвращаться в детство и своими действиями изменять будущее.

12. Матрица

Один из самых культовых фильмов в кинематографе, породивший массу новых идей и отполировавший до блеска идеи старые, шедевр фантастики. Картина, в которой запоминаешь все моменты даже после первого просмотра, настолько каждая сцена оставляет под глубоким впечатлением.

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13. Дежавю

У многих людей бывает дежа вю. Кажется, что этот момент уже был в твоей жизни. Каждый себе объясняет это по-своему. Но чем бы это ни было, после просмотра этого фильма хочется верить, что можно вернуться в любой плохой момент из твоей жизни, исправить его, невзирая на то, что это будет уже другая история.

14. Бойцовский клуб

Этот фильм никогда не потеряет свою актуальность. Философия Тайлера это нечто, начинаешь задумываться, а может действительно оставить все то, что уже стало повседневным, и начать наслаждаться жизнью?

15. Фонтан

Вот бывают фильмы, которые после просмотра, кажется, открывают тебе глаза, и на время, под воздействием фильма, ты по-другому смотришь на вещи, ходишь весь день, и кажется, что тебе открылась какая-то истина, которая всегда была перед тобой, но ты её упорно не замечал. Фонтан именно такой фильм.

16. Облачный атлас

Это невероятно приятное чувство, когда уже во время просмотра начинаешь обсуждать происходящее на экране, задолго до финала, когда каждый кусочек головоломки собирается в голове и приходит осознание того, что всё взаимосвязано.

17. Малхолланд Драйв

Фильм состоит из кусочков, фрагментов, маленьких частей, которые составляют одно целое. Неподготовленный либо неискушенный зритель попросту может затеряться, принимая во внимание каждую зацепку, чтобы составить общую мозаику. Этот фильм тем и завлекаем, что держит в напряжении от начала и до конца, вызывая вопросы уже с момента автокатастрофы.

18. Пиджак

Эмоции берут верх, душа стремится ввысь, к чему-то прекрасному, начинаешь испытывать воодушевленное состояние, и не знаешь, почему, но чувствуешь себя уютно и спокойно, не задумываясь о прошлом, не гадая, что произойдет завтра — примерно такое состояние появляется после просмотра фильма «Пиджак».

19. 10 негритят

Формула действия проста: отрезанный от всего мира дом, ограниченное количество персонажей. Посторонних нет, а, следовательно, убийца — кто-то из своих. Классический детектив про идеальное убийство был бы хорош в любом случае. Но этот фильм можно назвать одной из лучших экранизаций Агаты Кристи, признанного мастера жанра. И воплотил его в жизнь другой мастер — Станислав Говорухин.

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20. Помни

Леонард Шелби разыскивает убийцу своей жены. Дело усложняется тем, что из-за травмы головы он страдает от потери краткосрочной памяти. Молодой человек помнит все только до дня, когда произошло убийство. Остальное же может удержать в памяти только в течение 15 минут. Приходится идти на самые разные уловки, чтобы хоть как-то удержать мысли и при этом продвинуться с расследованием.

21. Ванильное небо

В центре событий молодой сын богатенького папочки, Дэвид, клишированный плейбой. Любит пить, кутить и развлекаться с девушками. Дэвид привык к тому, что все в его руках. Но судьба, а может и Господь Бог решили его испытать и научить жизни. Попав в страшную аварию, герой Круза должен справляться с новой жизнью, наедине с новым лицом. Но все не так просто, бедного Дэвида начинают мучать кошмары, и тут он осознает, что-то не так…

22. Господин Никто

Фильм — дилемма, главная идея которого — это вопрос выбора. Любой шаг, любое действие — есть выбор. Что бы произошло с каждой отдельной жизнью, если бы человек не произнес в ответственный момент нужные слова, если бы сделал так, а не иначе, секундой позже, секундой раньше — и это была бы уже совсем другая жизнь…

23. Первобытный страх

Фильм постоянно удивляет зрителя. Хотя сюжет плывет очень равномерно по хронометражу, нигде не провисает и нигде не летит со скоростью пули. Но с каждой последующей пятиминутки сюжет приоткрывает все новые и новые тайны.

24. Олдбой

Этот фильм сродни тяжелой головоломки, которую практически невозможно разгадать и при этом невозможно бросить неразгаданной. Предельно натуралистичный видеоряд в купе с мощнейшим зарядом, заложенным в сюжет, выводят данную картину на околоземную орбиту по уровню остроты ощущений и не дают оторваться с первого до последнего кадра.

25. Престиж

В фильме Кристофера Нолана нам рассказывается история двух фокусников. Оба они молоды, талантливы, цепки и хватки. Каждый из них добился в своем деле неплохих успехов. Но конкуренция, внимание публики и борьба за первое место не дают спокойно продолжать работу и свою жизнь. Альфред Борден и Роберт Энджер начинают жесткую бойню за право обладать титулом лучшего фокусника Англии.

отсюда

17.09.2015