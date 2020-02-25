Видео, где попугай говорит, как робот R2D2 из «Звездных войн»

На видео голубой волнистый попугайчик копирует манеру говорить знаменитого робота из киноэпопеи «Звездные войны» по имени R2D2!

Хозяика попугайчика Карли Джеффри говорит, что эту талантливую птичку научила ее семилетняя дочь.

Любопытный волнистый попугай Блюэй постоянно прислушивается к разговорам хозяев, копирует всё подряд, включая шум голубей в саду за окном. После того, как девочка несколько раз проиграла на Youtube сцену с роботом из «Звездных войн» R2D2, попугай уловил звуки и интогнацию, начал смешить всех повторяя слова робота на колесиках.

Пораженная Карли и другие люди радуются «выступлениям» Блюэя, он может произносить длинные фразы, пародирует звук «лазера» в голосе R2D2 и вообще молодец!

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Видео с попугаем, который разговаривает голосом робота R2D2