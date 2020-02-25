На Украине сообщили о возможном импульсе к членству в ЕС и НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Полномочный представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук сообщила о возможном импульсе к членству страны в ЕС и НАТО, передает «Интерфакс».

По словам Верещук, «если все будет хорошо» и в октябре будет подписана программа расширенных возможностей, это станет новым импульсом к тому, чтобы Украина стала членом ЕС и членом НАТО.

Ранее на Украине заявили, что курс на вступление в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии.

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