Размер нацдолга США на 2020 соизмерим со всей экономикой страны

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Эту фразу вы никогда не услышите: «Господа, национальный долг выплачен». Эта фраза только один раз была произнесена в Вашингтоне, когда один сенатор объявил, что правительство США официально не имеет долгов. Это произошло 8 января 1835 года, когда правительство, наконец, расплатилось со всеми долгами, накопленными с момента образования США. Но больше США не сможет освободиться от долгов. Потребовалось 174 года, чтобы к 2009 году наш долг достиг умопомрачительного уровня в 11 трлн. долларов.

А следующие 11 трлн. долларов добавились к долгу всего за 10 лет. Сегодня национальный долг превышает размер всей экономики США – 22 трлн. долларов. Долг достиг отметки в 1 трлн. долларов за целых 147 лет. А теперь США добавляют 1 трлн. долларов к своему долгу всего за 365 дней. Но почему наш долг растёт так стремительно? Потому что мы живём в прекрасное время! Наша экономика растёт всё десятилетие. Фондовый рынок

накачался до исторического максимума. Почти каждая категория активов раздулась от богатства. Мы даже наблюдаем рекордные налоговые поступления.Однако, регулярные расходы в 1 трлн. долларов – это больше, чем собирает правительство. Ни разу мысль о финансовой сдержанности не залетала в головы политиков и законодателей. Это полное безумие. На самом деле, ещё в 2009 году люди говорили о проблеме национального долга, а тогда он был в два раза меньше, чем сейчас. Изумительная статья 2009 года в журнале Forbes предсказывала, что к 2019 году долг США достигнет 14 трлн. долларов.

Увеличение менее чем на 50%, но автор той статьи был чрезвычайно взволнован. И правильно делал. И сейчас мы должны ещё больше волноваться.

Тогда на выплату процентов по национальному долгу федеральное правительство тратило 7,7% своего бюджета – около 162 млрд. долларов в год. В этом году оно потратило на это 15,4% своего бюджета – 3,4 трлн. долларов. Политики не волнуются о бюджетном балансе и выплате долга. Представьте, что было бы, если бы вы по минимуму оплачивали долг по своей кредитной карте, тратя на 33% больше, чем зарабатываете каждый год. В конце концов, вашу карту заблокируют. Но правительство США может повышать лимит на своей кредитной карте – постоянно поднимать потолок национального долга.

Оно может игнорировать экономическую реальность гораздо дольше, чем мы. Но будьте уверены, экономические законы одинаковы для всех. Помните, что сейчас хорошие времена, процентные ставки низкие, и все продолжают считать, что правительство США – хороший заёмщик. Но представьте, что рецессия съест большую часть налоговых поступлений, или США ввяжутся в ещё более масштабные и дорогие войны. В этом нет ничего невозможного, не так ли? Нельзя предугадать к какой катастрофе приведёт такой огромный долг, даже без каких-либо крупных событий. Огромные долги привели к разорению и развалу Римской империи и Веймарской республики. Это не значит, что то же самое произойдёт и c США. Но, несомненно, что страны со здоровыми финансами живут лучше.

Это универсальный закон процветания: зарабатывай больше, чем тратишь. И если политики несколько десятилетий не задумывались об этом, пришло время готовиться к хаосу, который может обрушиться на наше общество. Разумные люди не игнорируют такие вещи. Есть несколько способов спастись от последствий безудержного долга. Один из надёжных способов – перевод сбережений в такие драгоценные металлы как золото и серебро. Несколько тысячелетий было верно, и скорее всего так будет и дальше: эти металлы всегда остаются в цене. Также имеет смысл переводить часть своих активов за пределы США.

Следует также получить второй паспорт, чтобы ни одна страна не могла диктовать, где вам жить, работать и путешествовать. Зарубежная собственность предоставляет вам возможность уехать отсюда в случае плохого сценария. Счета в иностранных банках спасут ваши деньги от правительства и суда США. Если произойдёт кризис, вы сможете выжить, а если ничего не случится, вы ничего не потеряете. Нет ничего плохого в разработке стратегии личной защиты на случай экономического хаоса.