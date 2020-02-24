Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные сочли доказанным, что продюсер Харви Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера с одной женщиной и изнасиловал другую, передает CNN.

В рамках этого разбирательства Вайнштейну предъявили пять пунктов обвинения, в том числе в изнасилованиях первой и третьей степени (в последнем его признали виновным). При этом по более серьезному обвинению – хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) – вина Вайнштейна не доказана, заключила коллегия присяжных. Как передает Reuters, в противном случае Вайнштейну могло грозить пожизненное заключение. За криминальные действия сексуального характера, как отмечает CNN, судья может назначить от пяти до 25 лет тюрьмы.

Изнасилованием первой степени в американской судебной системе считается сексуальный контакт по принуждению с отягчающими обстоятельствами: похищением, кражей со взломом, угрозами смертельным оружием или причинением жертве серьезных травм.

Изнасилованием второй степени называют секс по принуждению, однако без описанных выше обстоятельств. Например, если потенциальная жертва недееспособна или находилась в беспомощном состоянии на момент преступления, а также если обвиняемый находится во властном положении по отношению к ней. Изнасилование третьей степени квалифицируют, когда рассматриваемая ситуация не попадает под первые два определения, но доказано явно выраженное отсутствие согласия на сексуальный контакт. В последнем случае при доказательстве вины обвиняемого лишают свободы на срок до пяти лет.

Присяжные заключили, что Вайнштейн криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times. При этом Вайнштейна признали невиновным в изнасиловании первой степени в отношении Джессики Манн. Как писала NYT, у обвинения возникли сомнения по поводу показаний Манн из-за того, что она признала, что поддерживала отношения с продюсером после того, как он изнасиловал ее, как она сообщала.

Сексуальный скандал против Вайнштейна в 2017 году был спровоцирован сообщениями о домогательствах продюсера по отношению к ряду известных актрис. В сексуальных домогательствах его обвинили более 100 женщин, включая Анджелину Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании.