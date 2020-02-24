Алёну Шишкову жестко высмеяли за позор на Неделе моды в Милане

Пользователи сочли модель непрофессиональной и неуверенной.

27-летняя Алена Шишкова стала объектом бурного обсуждения интернет-пользователей. Бывшая девушка Тимати появилась на Неделе моды в Милане. Однако образ был слишком неоднозначный и вызвал шквал критики. Шишкову окрестили «почти лысой» и сочли ее походку на редкость тяжелой. Появление модели на модном показе назвали провальным. Алена попыталась оправдаться перед подписчиками.

«Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного «ездили», я «держала» их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла. А насчет волос? Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», — ответила злопыхателям Шишкова.

Несмотря на шквал критики, для Алены ее участие в шоу модного дома Philipp Plein является поводом для гордости. Она счастлива, что снова вышла на подиум. И пусть ее неуверенную и тяжелую походку критикуют пользователи, она сохранила видео с показа в ленте Instagram.