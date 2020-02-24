«Чтобы остановить Москву, Анкара закроет пролив Босфор»

Телеграм-канал «Повестка дня Турции»

«Всё, что ниже трассы М4 в Идлибе может превратиться в буферную зону, дальше Анкара Асада пускать не станет. Турция не оставит Идлиб, потому что уход отсюда станет прецедентом для других земель, занятых Анкарой [на севере Сирии]. ⚠️ В этом смысле руководство республики решительно. Если придётся, Турция закроет Босфорский пролив в соответствии с конвенцией Монтрё, 20 и 21 пункты, согласно которым «чувство угрозы войны» позволяет Анкаре закрывать проливы», — эти слова турецкий журналист говорит со ссылкой на высокопоставленных источников в Анкаре.

И тут интересный момент: Эрдоган в пятницу, говоря о возможной встрече четвёрки 5 марта (Франция, Россия, Германия и Турция), заявил, что может назвать происходящее вокруг Идлиба войной. ❗️

В ключе мысли турецкого обозревателя о конвенции Монтрё, становится ясным, что турецкий президент не просто так использовал термин «война».

Вот что пишет Википедиа о конвенции Монтрё: «В случае, если Турция является воюющей стороной либо считает себя находящейся под прямой военной угрозой — в этом случае, согласно статьям 20 и 21, Анкара имеет право регулировать проход кораблей по своему усмотрению.»

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Фото twitter.com/YorukIsik