Сбербанк претендует на покупку ESforce

Анонсированная в прошлом году сделка по передаче 51% принадлежащего Mail.ru Group киберспортивного холдинга европейской компании Modern Pick сорвалась.

Mail.ru Group ищет нового владельца контрольного пакета акций киберспортивного холдинга ESforce (включает игровой клуб Virtus.pro, организатора турниров Epicenter, студию трансляций RuHub, киберспортивную площадку Yota Arena и др.). Объявленная в июле 2019 года сделка по передаче 51% холдинга разработчику игр Modern Pick не состоялась.

Сделка с Modern Pick предполагала для Mail.ru Group обмен 51% ESforce на 19% в европейской компании. Весь киберспортивный бизнес ESforce был оценен в 110 млн долл., а 100% Modern Pick — в 350 млн долл., но сама сделка была безденежной.

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Теперь Mail.ru Group ведет переговоры сразу с несколькими потенциальными партнерами. Один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка. Но есть и другие претенденты — Mail.ru Group предлагала приобрести актив банку ВТБ, МТС и «Газпрому».

По мнению источников агентства РБК, у возможного партнера появится обязательство по дофинансированию ESforce с целью усиления киберспортивного холдинга в части создания контента, а также увеличения потенциала международной экспансии.

По оценке PwC, по итогам 2018 года объем рынка киберспорта в мире составил 775 млн долл. По ее прогнозу компании, до 2023 года показатель будет расти в среднем на 18,3% в год. Объем сегмента в России оценивался в 12,7 млн долл. (832,6 млн руб.).

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