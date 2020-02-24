В Samsung первыми согласились на предустановку российского софта

У компании уже есть опыт предустановки приложений российских разработчиков на смартфоны, включая почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».

Компания Samsung первой из крупных производителей гаджетов сообщила о своей готовности исполнить требования закона о предустановке российского софта.

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что у них уже есть опыт предустановки приложений российских разработчиков на смартфоны: это, к примеру, почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».

В России смартфоны Samsung удерживают вторую по размеру долю рынка (28,5% в количественном выражении, по данным МТС). Лидером является китайская Huawei и принадлежащий ей бренд Honor (32,7% рынка). На Apple приходится 9,7% гаджетов в России.

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Закон о предустановке российского ПО на гаджеты был принят в декабре 2019 года. Для смартфонов предустановка российского софта станет обязательной с 1 июля, на планшеты это распространится с 2021 года, на компьютеры — с 2022-го, а на smart TV и ТВ-приставки — с 2023-го. Для смартфонов предварительно обязательным станет наличие поиска от российских производителей, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги.

Против подобных мер высказывалась Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, ее участники — Apple, Samsung, Huawei, Google, Phillips и ряд других компаний), утверждавшая, что они могут повредить развитию рынка и привести к монополизации отрасли.

Компания Apple ранее не соглашалась на предустановку приложений сторонних производителей на свои гаджеты, в связи с чем эксперты предупреждали о возможном уходе компании с российского рынка.

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