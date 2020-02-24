Сбербанк рассчитывает за пять лет заработать 450 миллиард рублей на искусственном интеллекте

Для развития соответствующих технологий потребуется инвестировать не менее трети этой суммы.

В Сбербанке рассчитывают до 2024 года заработать 448 млрд руб. при помощи решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, обнаружили в «Ведомостях», проанализировав дорожную карту развития сквозной технологий цифровой трансформации, которую подготовили в кредитной организации совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В соответствии с документом, который может быть подписан до конца мая, уже в текущем году доход от внедрения технологий искусственного интеллекта может составить 60 млрд руб. Соответствующие показатели будут расти год от года, достигнув в 2024 году 124 млрд руб.

В Сбербанке подсчитали, что для развития соотвествующих технологий потребуется инвестировать более 150 млрд руб. При этом 59 млрд руб. пойдут на преобразование финансовой организации в компанию, в которой искусственный интеллект станет неотъемлемой ее частью. На поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд руб., а на поддержку стартапов – 34,2 млрд.

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112 млрд руб. выделит сам Сбербанк, а еще часть средств выделит РФПИ.

В ноябре 2019 года РФПИ, Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта.

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